Сенатор Бейбит Исабаев принес присягу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бейбит Исабаев, ставший депутатом Сената Парламента, принес присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, 20 января Бейбита Исабаева избрали председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.
«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказал во время пленарного заседания Сената Бейбит Исабаев.
Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев поздравил Бейбита Исабаева в связи с назначением.
«Как вам известно, Исабаев Бейбит Оксикбаевич в январе был назначен депутатом Сената указом Главы государства. Вы все хорошо знаете Бейбита Оксикбаевича как квалифицированного и опытного государственного деятеля», - обратился Маулен Ашимбаев, пожелав новому депутату успехов в деятельности.
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