Сенатор Бейбит Исабаев принес присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бейбит Исабаев, ставший депутатом Сената Парламента, принес присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 20 января Бейбита Исабаева избрали председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказал во время пленарного заседания Сената Бейбит Исабаев.

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев поздравил Бейбита Исабаева в связи с назначением.

«Как вам известно, Исабаев Бейбит Оксикбаевич в январе был назначен депутатом Сената указом Главы государства. Вы все хорошо знаете Бейбита Оксикбаевича как квалифицированного и опытного государственного деятеля», - обратился Маулен Ашимбаев, пожелав новому депутату успехов в деятельности.