Сенатор Бекболат Орынбеков посетил Жамбылскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Бекболат Орынбеков побывал в сельских избирательных участках в ходе своей поездки по районам Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Он подробно рассказал сельчанам о принятых Сенатом законах о прямых выборах сельских акимов, направленных на укрепление самостоятельности местных органов, которые были инициированы Президентом страны. Сенатор добавил, что в связи с этим на избранных сельских акимов будет возлагаться большая ответственность.

Также Бекболат Орынбеков посетил ряд социальных объектов области. В частности, сенатор ознакомился с работой нового спортивного комплекса в Меркенском районе. Депутат Сената отметил, что такие объекты важны для развития массового спорта. В связи с этим он обратил внимание местного акимата на важности продолжения этой работы.

Вместе с тем, сенатор посетил ряд школ в Меркенском и Таласском районах. Он обсудил с педагогами ход исполнения поручений Главы государства по возврату школ к традиционной системе обучения и отметил необходимость подготовки школ к зимнему отопительному сезону.

Сенатор также посетил Таласскую центральную районную больницу. Врачи проинформировал сенатора о полной вакцинации медперсонала и ознакомили его с ходом вакцинации жителей района.

Ход работ по газификации сёл Кунаев и Абылкаир сенатор проинспектировал во время поездки в район имени Турара Рыскулова. На встрече с представителями подрядной организации Бекболат Орынбеков подчеркнул важность обеспечения всех жителей данных сел природным газом до наступления зимнего отопительного сезона.