+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 37 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сенатор Бекболат Орынбеков посетил Жамбылскую область

26 Июля 2021 12:04
Поделиться:
Сенатор Бекболат Орынбеков посетил Жамбылскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Бекболат Орынбеков побывал в сельских избирательных участках в ходе своей поездки по районам Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме
Более 77% кордайцев в Жамбылской области уже получили избирательные бюллетени
Выборы сельских акимов: какой регион лидирует по явкам избирателей Акимы районов не хотят проявлять инициативу по благоустройству сел - Бердибек Сапарбаев Сенатор Акмарал Альназарова посетила Кызылординскую область

Он подробно рассказал сельчанам о принятых Сенатом законах о прямых выборах сельских акимов, направленных на укрепление самостоятельности местных органов, которые были инициированы Президентом страны. Сенатор добавил, что в связи с этим на избранных сельских акимов будет возлагаться большая ответственность.

Также Бекболат Орынбеков посетил ряд социальных объектов области. В частности, сенатор ознакомился с работой нового спортивного комплекса в Меркенском районе. Депутат Сената отметил, что такие объекты важны для развития массового спорта. В связи с этим он обратил внимание местного акимата на важности продолжения этой работы.

Вместе с тем, сенатор посетил ряд школ в Меркенском и Таласском районах. Он обсудил с педагогами ход исполнения поручений Главы государства по возврату школ к традиционной системе обучения и отметил необходимость подготовки школ к зимнему отопительному сезону.

Сенатор также посетил Таласскую центральную районную больницу. Врачи проинформировал сенатора о полной вакцинации медперсонала и ознакомили его с ходом вакцинации жителей района.

Ход работ по газификации сёл Кунаев и Абылкаир сенатор проинспектировал во время поездки в район имени Турара Рыскулова. На встрече с представителями подрядной организации Бекболат Орынбеков подчеркнул важность обеспечения всех жителей данных сел природным газом до наступления зимнего отопительного сезона.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Сенат  
Поделиться:
Новости по теме
Более 77% кордайцев в Жамбылской области уже получили избирательные бюллетени
Выборы сельских акимов: какой регион лидирует по явкам избирателей
Акимы районов не хотят проявлять инициативу по благоустройству сел - Бердибек Сапарбаев
Сенатор Акмарал Альназарова посетила Кызылординскую область
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
3 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
4 12-летний житель Темиртау получил смертельную травму в драке
5 Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Читайте также
Более 77% кордайцев в Жамбылской области уже получили избирательные бюллетени
Выборы сельских акимов: какой регион лидирует по явкам избирателей
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив