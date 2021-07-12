12:06, 12 Июль 2021 | GMT +6
Сенатор Айгуль Капбарова приняла участие в наблюдении за парламентскими выборами в Молдове
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Молдове прошли досрочные парламентские выборы. За ходом выборного процесса наблюдала депутат Сената Парламента Казахстана Айгуль Капбарова. Она вошла в состав делегации международных наблюдателей от МПА СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Также сенатор приняла участие во встречах с Председателем Центральной избирательной комиссии Молдовы, руководством Парламента и штабов ряда политических партий страны.
Отметим, что в целом на досрочные выборы в Молдове были аккредитованы 2 436 наблюдателей, из них 636 – международных.