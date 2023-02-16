Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Аскар Шакиров прокомментировал высказывания некоторых российских депутатов о якобы существовании в Казахстане биолабораторий США, в которых создают смертельные вирусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил сенатор в YоuTube-видео интервью, Центральная референтная лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций вопреки утверждениям о том, что таких лабораторий в Казахстане «куча», - является единственным объектом международного уровня в нашей стране. Задачами этой лаборатории является обеспечение биологической безопасности, разработка и внедрение научных основ мониторинга, профилактики и оценки рисков особо опасных инфекций.

Данная лаборатория, как проинформировал сенатор, финансируется из бюджета и контролируется государством. Результаты работы лаборатории оправдывают не только необходимость наличия такого объекта в стране, но и показывают достижения международного уровня, в частности на базе лаборатории была создана известная вакцина против COVID-19.

«Развитие биотехнологий в Казахстане основано на принципах открытости и неприменения в отношении других стран. Об этом хорошо знают российские эксперты, поскольку неоднократно посещали эту лабораторию. Я думаю, что нашим коллегам, российским депутатам, имело бы смысл поинтересоваться у этих экспертов, и они бы получили соответствующую информацию», - отметил Аскар Шакиров.

Депутат подчеркнул, что Казахстан является полноправным членом международной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В соответствии с положениями данной Конвенции все страны-члены сдают ежегодные отчеты.

«Эта информация находится в открытом доступе, в том числе и для российских депутатов», - пояснил Аскар Шакиров.

Депутат отметил, что Казахстан и Россия довольно конструктивно взаимодействуют на площадках этой Конвенции.

«Такого рода заявление не соответствует характеру двусторонних отношений между Казахстаном и Россией», - добавил Аскар Шакиров.

Отметим, что 14 февраля в Государственной Думе состоялось пленарное заседание, в ходе которого был рассмотрен проект постановления об обращении палат Федерального Собрания к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами их территории.

Во время заседания депутаты заявили, что на территории Грузии и Казахстана действуют биолаборатории США, в которых, в том числе специально, создают смертельные вирусы и инфекционные заболевания.

В частности, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал, что лихорадка Эбола была разработана США против африканцев, а птичий, коровий и свиной грипп — для других этнических групп. Однако он не уточнил, каких именно этнических групп.

«В Грузии, Казахстане действуют кучи таких лабораторий, как в Украине», — заявил депутат.