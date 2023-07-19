Сенатор Андрей Лукин встретился с жителями столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Андрей Лукин встретился с жителями и представителями акиматов районов столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.



На встрече представители акиматов рассказали о проделанной работе по итогам первого полугодия 2023 года.

Вместе с тем, депутатом выслушаны отчеты о реализации бюджетных программ по состоянию на 1 июля 2023 года, а также информация о планируемых расходах на 2023-2025 годы.

На встрече также присутствовали жители районов, которые имели возможность поучаствовать в диалоге с депутатом и представителями акиматов. Среди вопросов, интересовавших граждан, были вопросы жилищной политики, в частности, проблемы плотности застройки жилых многоквартирных домов, а также решения проблем со снижением давления и вовсе частичного отсутствия водоснабжения в жилых комплексах.

В свою очередь сенатор заверил, что все вопросы будут на контроле у парламентариев, а также поделился итогами деятельности Сената.

«В целом, в течение I сессии VIII созыва Парламентом принято 25 законодательных актов, в том числе принят значимый для страны и народа закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволит возвратить незаконно приобретенные активы, находящиеся как на территории Казахстана, так и за его пределами, а также устранения условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу», - отметил сенатор.