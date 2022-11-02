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Сенатор Андрей Лукин принял участие в заседании ПА ОДКБ

2 Ноября 2022, 19:07
Сенатор Андрей Лукин принял участие в заседании ПА ОДКБ
2 Ноября 2022, 19:07

Сенатор Андрей Лукин принял участие в заседании ПА ОДКБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин принял участие в заседании Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сенат Парламента РК.

Андрей Лукин обсудил со своими коллегами вопросы совершенствования законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ.

Вместе с тем, сенатор заслушал информацию о ходе ратификации международных договоров, заключенных в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

По итогам мероприятия парламентарии обсудили проект Плана работы Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2023 год.


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