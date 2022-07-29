29 Июля 2022 16:50

Сенатор Андрей Лукин посетил центры оказания соцподдержки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин встретился с коллективами столичных центров социального обслуживания «Шарапат» и «Жансая», Реабилитационного центра для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями, Центра поддержки института семьи «Жанұя». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Целью центров является оказание психологической, социальной и юридической помощи каждому гражданину, семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также всесторонняя поддержка.

Кроме того, организации оказывают поддержку многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, людям преклонного возраста, лицам без определенного места жительства.

«Одним из основных направлений социальной политики государства является регулирование социальных условий жизни общества. Поэтому в целях поддержки отношений между социальными группами и в целом для повышения благосостояния и уровня жизни общества, в столице открыты такие центры поддержки социального обслуживания лицам, которые нуждаются в помощи», - сказал Андрей Лукин.

В завершение встреч сенатор поблагодарил за проведенные мероприятия и пожелал плодотворной работы.

Фото: senate.parlam.kz