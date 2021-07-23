Сенатор Акмарал Альназарова посетила Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в Кызылординскую область сенатор Акмарал Альназарова ознакомилась с работой полигона по сбору твердых бытовых отходов и ходом возведения модульного инфекционного стационара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В ходе посещения полигона площадью 20 га было отмечено, что расположенный на территории посёлка Белколь он не огорожен и не соответствует санитарно-экологическим требованиям. Кроме того, этот полигон не оборудован мусоросортировочным комплексом. По словам акима Кызылорды, для того, чтобы полностью привести полигон в нормальное состояние, необходимо выделение средств из республиканского бюджета. Акмарал Альназарова отметила, что готова к совместной работе в данном направлении во избежание нанесения ущерба здоровью жителей города и экологии региона.

Также сенатор ознакомилась с ходом возведения модульной инфекционной больницы на 200 коек. В данный момент строительные работы завершены, но объект ещё не введён в эксплуатацию, потому что прохождение государственной экспертизы приостановлено. Акмарал Альназарова подчеркнула, что в условиях обострения эпидситуации необходимо ускорить эту работу.