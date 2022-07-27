27 Июля 2022 13:55

Сенатор Ахылбек Куришбаев посетил ряд предприятий города Конаева

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область посетил объекты в сфере энергетики, предпринимательства, сельского и рыбного хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Сенатор ознакомился с деятельностью и процессом производства продукции тепличного комплекса «ЛСТ Агро». Он отметил, что в регионе реализуется программа, направленная на развитие сельского хозяйства. Природа региона идеально подходит для выращивания овощных культур, в этой связи необходимо придать отрасли новый импульс.

Кроме того, Ахылбек Куришбаев посетил расположенный в регионе рыбохозяйственный комплекс ТОО «Оспанова Девелопмент», который позволит сократить импорт рыбной продукции и увеличить объемы экспорта после реализации инновационного проекта, а также водно-энергетическое предприятие, расположенное в Капшагайском ущелье реки Или.

Фото: senate.parlam.kz