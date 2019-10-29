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Сенат запустил мобильное приложение

29 Октября 2019 12:10
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Сенат запустил мобильное приложение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК запустил мобильное приложение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

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«Рады сообщить вам о запуске мобильного приложения Senate на платформах Android и IOS. Мы создали его для вашего удобства и простоты общения с нами. Это приложение для тех, кто ценит свое время и хочет быть в курсе событий в Сенате Парламента Республики Казахстан. Также есть возможность следить за мероприятиями Сената, читать стенограммы заседаний, узнавать о законопроектах, которые поступили в палату, получать информацию о запросах депутатов в государственные органы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы установить приложение, нужно зайти в AppStore (iPhone) или в Play market (для Android), ввести в поиске Senate, скачать и установить приложение.

В пресс-службе также сообщили, что сервис будет совершенствоваться. Поэтому запуск считается тестовым.

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Ключевые слова: Сенат, Цифровой Казахстан, Общество,
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