Сенат запустил мобильное приложение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК запустил мобильное приложение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

«Рады сообщить вам о запуске мобильного приложения Senate на платформах Android и IOS. Мы создали его для вашего удобства и простоты общения с нами. Это приложение для тех, кто ценит свое время и хочет быть в курсе событий в Сенате Парламента Республики Казахстан. Также есть возможность следить за мероприятиями Сената, читать стенограммы заседаний, узнавать о законопроектах, которые поступили в палату, получать информацию о запросах депутатов в государственные органы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы установить приложение, нужно зайти в AppStore (iPhone) или в Play market (для Android), ввести в поиске Senate, скачать и установить приложение.

В пресс-службе также сообщили, что сервис будет совершенствоваться. Поэтому запуск считается тестовым.