Сенат закрепил новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протокол совершен в Ереване 1 октября 2019 года. Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Размеры нормативов определены для пяти стран государств-членов. При этом для Казахстана норматив определен 6,955%», - сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов на пленарном заседании Сената.

По его словам, указанные нормативы призваны обеспечить соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.

«Также протоколом определено, что Высшие органы государственного финансового контроля государств-членов в рамках совместных контрольных мероприятий ежегодно проверяют соблюдение уполномоченными органами государств-членов положений настоящего протокола», - отметил министр.

«В соответствии с Законом «О международных договорах» протокол подлежит ратификации. Принятие законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - заключил глава Миннацэкономики.