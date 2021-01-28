Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенат законодательно утвердил поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Января 2021, 10:40
Сенат законодательно утвердил поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о внесении изменений в Договор был инициирован Республикой Армения в связи с законодательными изменениями в Республике Армения. Поправки касаются таможенного досмотра по перечню должностных лиц», - сказал на пленарном заседании Сената министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

По его словам, это связано с законодательными изменениями наименований должностных лиц.

«В соответствии с Законом «О международных договорах» Протокол подлежит ратификации. Ратификация протокола не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - заключил министр.


Сенат   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме