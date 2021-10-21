Сенат внёс свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи автомобильного транспорта и обороны» во втором чтении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

После детального рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Палаты и на заседаниях Комитетов, депутаты подготовили пакет своих изменений и дополнений касающихся, в том числе, государственных закупок.

Сенаторы поддержали обозначенные раннее в законопроекте новеллы по сокращению количества оснований для госзакупок способом из одного источника, персональную ответственность первых руководителей заказчика по таким закупкам и др. Но при этом, дополнительно предложили исключить возможность одной компании принимать участие в госзакупках для получения инжиниринговых услуг и строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства, а также включения электронного магазина в конкурентные способы осуществления госзакупок. По мнению сенаторов, это важно для снижения коррупционных рисков и улучшения качества строящихся объектов.

«Основные изменения предусматривают дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. При проведении конкурса особое внимание уделяется минимизации коррупционных рисков. Законопроект позволит упростить процедуры государственных закупок и устранить излишнее регулирование. Тем самым это позволит эффективно проводить государственные закупки и экономить государственные средства», - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, оперативно реагируя на запросы общества, сенаторы дополнили законопроект новыми нормами и по обеспечению безопасности населения. В частности, была отмечена необходимость формирования критериев по определению боеприпасов, дальнейшее хранение которых представляет реальную опасность и требует незамедлительного уничтожения.

«Поправки, вносимые Сенатом, нацелены на регулирование мер по хранению и уничтожения боеприпасов. Эти меры направлены на то, чтобы трагедии, имевшие место на оружейных складах страны, больше не повторились», - объяснил предложение сенаторов Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем сенаторы включили в законопроект и новые нормы, направленные на развитие отечественной науки.

«Принятые Сенатом поправки направлены на исполнение поручения Главы государства по дальнейшему развитию сферы науки. В частности, предлагается оплата труда ведущих ученых страны через базовое финансирование, введение нового вида финансирования для прямой поддержки научных организаций, проводящих фундаментальные научные исследования. Кроме того, предлагается увеличить срок финансирования научных, научно-технических проектов и программ с трех до пяти лет», - сказал Председатель Палаты.

Таким образом, по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении сенаторами было принято решение вернуть документ в Мажилис.

Вместе с тем в ходе заседания был рассмотрен и принят Закон «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

Также по предложению Спикера Палаты, депутаты назначили члена Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Им стал Расул Рахимов.

Озвучили в ходе заседания сенаторы и свои депутатские запросы.

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