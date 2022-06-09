9 Июня 2022 17:07

Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам регулирования рынка ценных бумаг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК вернули на доработку в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект предусматривает дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей рынок страхования и ценных бумаг, а также сферу банковской деятельности. Законопроектом предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов. Со своей стороны, Сенат также предлагает пересмотреть некоторые нормы законопроекта», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев, комментируя данный законопроект на пленарном заседании Палаты.

В частности, сенаторы предложили ввести упрощенный порядок урегулирования страхового случая при транспортном происшествии. Также они отметили необходимость внедрения практики обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом всех страховых споров. Законопроект, включающий в себя эти и ряд других поправок, предложенных сенаторами, был возвращен в Мажилис.

Ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость.

«В настоящее время страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 74 % за последние три года и составляют по состоянию на май текущего года 1,9 трлн тенге или 2,2 % от ВВП», - сказала на пленарном заседании Сената Парламента РК, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности». Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, основным вызовом остается повышение охвата населения и бизнеса страховыми услугами. Для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом предлагается внедрить новые социально важные продукты страхования жизни: накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет.

«Накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС в отличие от банковского депозита предоставляет возможность не только накопить средства на оплату обучения, но и дает дополнительно страховую защиту. В случае наступления страхового случая для страхователя, страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы», - пояснила Мадина Абылкасымова.

Второй продукт – совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.