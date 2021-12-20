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Сенат вернул в Мажилис законопроект «Об уполномоченном по правам человека»

20 Декабря 2021 11:09
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Сенат вернул в Мажилис законопроект «Об уполномоченном по правам человека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК внесли поправки в законопроект «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» и вернули его в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уполномоченный определяется законопроектом как лицо, занимающее независимую и ответственную государственную должность, неподотчетную ни одному государственному органу и должностным лицам. Уполномоченный по правам человека наделяется статусом неприкосновенности и освобождается от дачи свидетельских показаний. Запрещается вмешиваться либо препятствовать законной деятельности омбудсмена. Что касается уполномоченного по правам человека, то в отношении его деятельности предусматриваются следующие специфические требования и ограничения: запрет на занятие политической деятельностью, пребывание на государственной службе, участие в политических партиях и так далее», - сказал на пленарном заседании верхней палаты заместитель председателя Сената Аскар Шакиров.

Он отметил, что полномочия омбудсмена значительно расширяются.

«Уполномоченный имеет право: разрабатывать проекты законов по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, вносить предложения по совершенствованию законодательства Президенту, Парламенту и Правительству; в случае созыва участвовать в заседаниях палат Парламента, Правительства, Конституционного Совета, коллегиальных и других органов, созданных в государственных органах, а также маслихатов; обращаться к государственным органам или должностным лицам с ходатайством об осуществлении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина; обращаться в суд с иском (иском) в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственных органов, и так далее. Такие меры, безусловно, укрепят институт омбудсмена», - сказал заместитель председателя Сената.

В ходе обсуждения депутаты Сената внесли поправки в законопроект и вернули его в Мажилис.


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#Права человека   #Мажилис   #Сенат  
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Автор:

Серик Сабеков

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