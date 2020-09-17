Сенат вернул в Мажилис законопроект о противодействии коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» рассмотрели сенаторы во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства РК на 2019 год. Данный законопроект концептуально одобрен Сенатом в первом чтении 25 июня текущего года.

«Основной задачей законопроекта является введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений, в частности: устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости; предлагается отнести к субъектам коррупции должностных лиц, занимающих не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также лиц, занимающихся закупками в квазигосударственном секторе; вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения», - зачитал депутат Сената Андрей Лукин на пленарном заседании.

Также предусматривается ввести институт антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях квазигосударственного сектора. Кроме того, предлагаются поправки, связанные с преобразованием Национального бюро по противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 10 законов.

Как отметил Андрей Лукин, в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении возникла необходимость внесения изменений в одобренный Мажилисом законопроект.

«Так, предлагается внести изменения в статью 412-1 (Провокация преступления) Уголовного кодекса, согласно которой под провокацией преступления понимаются незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или шантажа. Кроме того, в соответствии требованиями части 2-1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – Кодекс), введенной в действие с 1 июля 2020 года, внесение изменений и (или) дополнений в Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и дополнений в другие законодательные акты Республики Казахстан. В этой связи необходимо исключить поправки в Кодекс из законопроекта», - отметили депутат.

По законопроекту проведена соответствующая рабочая группа с заинтересованными государственными органами, где были обсуждены вышеуказанные поправки.

Сенаторы вернули законопроект в Мажилис.

«С учетом изложенного, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания Сената и в соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции РК рекомендует направить в Мажилис Парламента изменения в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», - заявил сенатор.