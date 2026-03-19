Сенат США в очередной раз поддержал Трампа в отношении конфликта в Иране

Голоса сенаторов — 53 против 47 — сорвали третью попытку демократов ограничить Трампа в принятии военных мер в Иране, пишет CBS News..

Сенатор Джон Феттерман от штата Пенсильвания был единственным демократом, проголосовавшим против резолюции. Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол от штата Кентукки поддержал документ.

Резолюция, предложенная сенатором-демократом от штата Нью-Джерси Кори Букером, предписывала президенту «вывести вооруженные силы Соединенных Штатов из зоны боевых действий на территории Ирана или против Ирана, за исключением случаев, когда это прямо санкционировано объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы». При этом отмечается, что Конгресс США не санкционировал применение военной силы против Ирана.

Сенатор Крис Мерфи, демократ от штата Коннектикут, обвинил администрацию Трампа в уклонении от публичных слушаний по Ирану из-за страха потерять общественную поддержку.

— Я не думаю, что они смогут оправдать эту войну. Я думаю, что они потеряют голоса в Сенате, если им действительно придется выступить перед американской общественностью и объяснить, почему цены на бензин такие высокие, занимаются ли они сменой режима или нет, объяснить, как они собираются получить ядерное оружие и ядерные материалы без наземного вторжения, — заявил Крис Мерфи.

Ранее Сенат отклонил резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана 4 марта, а также после авиаударов США по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

Напомним, Белый дом оценил расходы США на военную операцию против Ирана в $12 млрд.