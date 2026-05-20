Сенат США утвердил уроженку Казахстана послом США в Словении

Сенат США в понедельник утвердил Асель Робертс на должность посла в Словении в составе пакета из 49 кандидатур — голосованием 46 против 43, передает Kazinform со ссылкой на Mladina.

Президент Дональд Трамп выдвинул ее кандидатуру в феврале, в марте она прошла слушания в комитете Сената с положительной оценкой.

На слушаниях в марте Робертс заявила о намерении содействовать экономическому сотрудничеству между двумя странами. Она охарактеризовала Словению как важного союзника НАТО, друга и партнера США, отметив, что обе страны разделяют общие интересы, демократические ценности, экономические связи и сотрудничают в области обороны.

— Я буду стремиться к тому, чтобы Словения оставалась ключевым звеном в сдерживании и обороне евроатлантического региона. Стратегическое расположение Словении на перекрестке Центральной Европы и Западных Балкан открывает возможности для углубления трансатлантической торговли, которая является одним из столпов мировой экономики и процветания Америки, — заявила Робертс.

Она также отметила, что Словения увеличила расходы на оборону до двух процентов ВВП и планирует довести их до трех процентов к 2030 году, участвует в миссиях НАТО в Косово и ЕС в Боснии и Герцеговин. Робертс высоко оценила словенскую экономику и квалифицированную рабочую силу, назвав страну центром передовых отраслей промышленности.

Предыдущим послом США в Словении с 2021 по 2024 год была Джейми Харпутлян.

Посольство Казахстана в Вашингтоне поздравило Асель Робертс с утверждением в должности посла США в Словении, отметив, что она стала первой этнической казашкой, когда-либо занявшей пост американского посла.

Асель К. Робертс занимала должность старшего советника в Офисе главного протокольного советника Государственного департамента США. На протяжении почти двух десятилетий она работает в этом подразделении, успешно координируя взаимодействие с американскими миссиями на нескольких континентах и ведя переговоры с представителями многих иностранных государств.

В разные годы Робертс занимала должности исполняющего обязанности главного протокольного советника, заместителя начальника отдела по визитам и дипломатического офицера по протоколу. Она также была прикомандирована к Белому дому, где возглавляла Дирекцию операций Западного крыла в аппарате вице-президента.

В период смены администраций в 2020–2021 годах Робертс исполняла обязанности главного протокольного советника США, а в целом она участвовала в организации и проведении переговоров на высшем уровне при пяти президентских администрациях — встреч иностранных лидеров с президентом, вице-президентом и государственным секретарём.

Асель Робертс родилась в Казахстане в 1976 году и переехала в США после распада Советского Союза. Она окончила Школу дипломатической службы имени Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета со степенью бакалавра в области международного права и организаций. Владеет казахским, русским и японским языками.