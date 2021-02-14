НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат США проголосовал против импичмента экс-президента Дональда Трампа. Для утверждения обвинительного приговора его должны были поддержать как минимум две трети сенаторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Русской службы «Голос Америки».

Менеджерам по импичменту экс-президента Дональда Трампа не удалось убедить сенаторов-республиканцев в том, что бывший глава государства виновен в подстрекательстве к мятежу, который произошел 6 января в стенах Конгресса, куда ворвались сторонники Трампа.

За вынесение обвинительного приговора Трампу в субботу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против - 43 законодателя. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.

Наблюдатели окончательно убедились в том, что две трети Сената навряд ли поддержат точку зрения демократов в субботу днем, когда лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл подтвердил, что он будет голосовать против импичмента.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что судебный процесс по делу об импичменте в Сенате стал еще одним этапом «величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны». Трамп сделал этот комментарий после того, как Сенат во второй раз за последние 12 месяцев, оправдал его по делу об импичменте.

В субботу вечером спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опубликовала заявление по поводу итогов голосования в Сенате.

«Сегодняшнее подавляющее большинство голосов двух партий, отданное за осуждение Дональда Трампа, свидетельствует о мужестве Сената США, - заявила Пелоси. - Я приветствую сенаторов-республиканцев, проголосовавших по совести и за нашу страну. Отказ других республиканцев в Сенате привлечь Трампа к ответственности за разжигание жестокого мятежа с целью удержать власть останется одним из самых мрачных дней и самых бесчестных деяний в истории нашей страны», - сказала Нэнси Пелоси.

Только семь сенаторов-республиканцев поддержали обвинение против Трампа. На сторону демократов встали сенаторы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Бен Сассе, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Пэтт Туми и Сьюзан Коллинз.

Билл Кэссиди изменил свою точку зрения на действия Трампа только на этой неделе: ранее он голосовал в поддержку бывшего президента. Сенатор объяснил, что доводы, представленные менеджерами по импичменту, убедили его в виновности Трампа.

Сенатор Пэт Туми в октябре объявил, что больше не собирается переизбираться, а после событий 6 января призвал Трампа уйти в отставку.

Пятидневный процесс импичмента завершился в субботу в хаотичной обстановке: еще утром большинство сенаторов поддержали предложение одного из менеджеров по импичменту Джейми Раскина о вызове свидетелей на процесс для дачи показаний против Трампа.

Однако сразу после перерыва в работе Сената ситуация кардинально поменялась: после того, как команда адвокатов Трампа заявила о намерении вызвать для дачи показаний ряд ведущих политиков-демократов, включая вице-президента Камалу Харрис и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, стороны обвинения и защиты договорились об отмене вызова свидетелей. Таким образом, процесс мог затянуться на несколько недель, что усилило бы разногласия в обществе и помешало бы администрации Джо Байдена в реализации первоочередных задач по утверждению кабинета и восстановлению экономики.

Сразу после обеда менеджеры по импичменту и защитники экс-президента перешли к изложению заключительных аргументов.

Менеджеры по импичменту призвали сенаторов проголосовать за вынесение Трампу обвинения в подстрекательстве к мятежу, в результате которого погибли пять человек. Адвокаты Трампа, выступавшие после демократов, заявили, что судебный процесс в Сенате вообще не должен был проводиться, так как импичмент президента, который уже ушел со своего поста, противоречит Конституции. Кроме того, адвокаты заявили, что высказывания Трампа на митинге, который предшествовал беспорядкам, защищены конституционным правом каждого американца на свободу высказываний.

Демократы отвергли эти аргументы, включая утверждение о том, что бывшему президенту не были предоставлены надлежащие правовые процедуры.

В зале Сената во время и после голосования царил настоящий хаос. Многие сенаторы находились в замешательстве, а между Роном Джонсоном и Миттом Ромни вспыхнула словесная перепалка.

Напомним, Палата представителей проголосовала за объявление Трампу импичмента, выдвинув против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в выступлении перед его сторонниками 6 января. Выступление предшествовало нападению сторонников Трампа на Капитолий, повлекшему за собой человеческие жертвы. После этого американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа.