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    20:14, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат США принимает законопроект о регулировании криптовалют

    Сенат принимает законопроект GENIUS о регулировании криптовалют на двухпартийном голосовании и отправляет его в Палату представителей, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Сенат США принимает законопроект о регулировании криптовалют
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Законопроект подержали 68 голосов против 30, 18 демократов присоединились к большинству республиканцев. Только два республиканца высказались против.

    Голосование стало первым случаем принятия Сенатом важного закона, регулирующего цифровые активы.

    — С этим законопроектом Соединенные Штаты на один шаг приближаются к тому, чтобы стать мировым лидером в области криптовалют. Этот законопроект закрепит доминирование доллара США, защитит клиентов и повысит спрос на казначейские облигации США, — заявил сенатор Билл Хагерти, республиканец из Теннесси, автор закона GENIUS Act.

    Закон GENIUS теперь направляется в Палату представителей, которую возглавляют республиканцы.

    Ранее сообщалось, что в США создан стратегический резерв биткоинов.

    Теги:
    Криптовалюта США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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