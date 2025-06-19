Сенат США принимает законопроект о регулировании криптовалют

Законопроект подержали 68 голосов против 30, 18 демократов присоединились к большинству республиканцев. Только два республиканца высказались против.

Голосование стало первым случаем принятия Сенатом важного закона, регулирующего цифровые активы.

— С этим законопроектом Соединенные Штаты на один шаг приближаются к тому, чтобы стать мировым лидером в области криптовалют. Этот законопроект закрепит доминирование доллара США, защитит клиентов и повысит спрос на казначейские облигации США, — заявил сенатор Билл Хагерти, республиканец из Теннесси, автор закона GENIUS Act.