Сенат США принимает законопроект о регулировании криптовалют
Сенат принимает законопроект GENIUS о регулировании криптовалют на двухпартийном голосовании и отправляет его в Палату представителей, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Законопроект подержали 68 голосов против 30, 18 демократов присоединились к большинству республиканцев. Только два республиканца высказались против.
Голосование стало первым случаем принятия Сенатом важного закона, регулирующего цифровые активы.
— С этим законопроектом Соединенные Штаты на один шаг приближаются к тому, чтобы стать мировым лидером в области криптовалют. Этот законопроект закрепит доминирование доллара США, защитит клиентов и повысит спрос на казначейские облигации США, — заявил сенатор Билл Хагерти, республиканец из Теннесси, автор закона GENIUS Act.
Закон GENIUS теперь направляется в Палату представителей, которую возглавляют республиканцы.
Ранее сообщалось, что в США создан стратегический резерв биткоинов.