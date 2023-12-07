Сенат РК ратифицировал поправки в соглашение с Россией по поставкам нефти

Депутаты Сената приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года», передает корреспондент агентства Kazinform.

Закон направлен на ратификацию Протокола, подписанного 18 июля 2022 года в Москве. Целью Закона является юридическое оформление изменений, вносимых в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан (далее — Соглашение).

— Рассматриваемый Закон является одним из шагов проводимой работы по свободному перемещению товаров в рамках Евразийского экономического союза, а также укреплению межгосударственных отношений между Казахстаном и Россией. Несомненно, двустороннее сотрудничество в обозначенной области позволит казахстанским предпринимателям самостоятельно выбирать российских продавцов нефтепродуктов, определяя приемлемую для себя цену и условия поставки, — сказала сенатор Ляззат Рысбекова на пленарном заседании Сената.

Вместе с тем, считает депутат, данный Закон еще более актуализирует проблему сохраняющейся зависимости Казахстана от импорта нефтепродуктов.

— По данным Министерства энергетики, за 10 месяцев текущего года потребление автобензина в стране превысило производство на 9 тысяч тонн (производство — 4342 тысяч тонн, потребление — 4351,6 тысяч тонн), авиакеросина — на 231 тысячу тонн (производство — 517 тысяч тонн, потребление — 748,1 тысяч тонн), дизельного топлива — на 499 тысяч тонн (производство — 4 489 тысяч тонн, потребление — 4988,4 тысяч тонн), — перечислила депутат.

Такое недопроизводство нефтепродуктов в Казахстане, по ее словам, регулярно приводит к дефициту, перекрываемого за счет импортных поставок, объем которых за вышеуказанный период достиг 740 тысяч тонн.

Анализ показывает, что данная тенденция ухудшается с каждым годом.

— К примеру, в 2019 году в Казахстан суммарно было завезено 376 тысяч тонн автобензина (23,7 тысяч тонн), авиакеросина (38,1 тысяч тонн) и дизтоплива (314,5 тысяч тонн). То есть, практически в 2 раза меньше, чем за неполный, — добавила она.

В соответствии с Соглашением нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, вывозимые с 1 января 2014 года из Российской Федерации в Республику Казахстан, в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного Союза.

Протоколом предусматривается внесение изменения в статью 3 Соглашения в части отмены временного периодического таможенного декларирования в отношении нефти и нефтепродуктов, вывозимых из Российской Федерации в Республику Казахстан. При этом устанавливается два исключения — для вывоза нефти и нефтепродуктов в качестве припасов, а также для нефти и нефтепродуктов, поставляемых трубопроводным транспортом в 2022–2024 годах.