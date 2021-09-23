Сенат РК ратифицировал протокол по защите морской среды Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат РК принял закон «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наличие крупнейших запасов углеводородного сырья в Каспийском море актуализирует вопрос о сохранении экологии и биоресурсов водоема. В целях расширения договорной базы сотрудничества в области охраны окружающей среды Казахстан подписал ряд протоколов к Рамочной конвенции. Одним из них является протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанный в Москве 20 июля 2018 года прикаспийскими государствами: Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Российская Федерация, Туркменистан и Республика Казахстан», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Министр пояснил, что документом определены виды деятельности, подпадающие под регулирование протокола, такие как: нефтеперерабатывающие заводы; тепловые электростанции и другие установки для сжигания тепловой мощностью 300 мегаватт или более; атомные электростанции и другие атомные реакторы; строительство, реконструкция и/или расширение автомагистралей и другие виды деятельности.

В целях реализации положений Конвенции Экологическим кодексом Республики Казахстан, вступившим в силу 1 июля 2021 года закреплено регулирование трансграничных воздействий на окружающую среду, порядок их проведения, права и обязанности.

«При участии Казахстана в качестве стороны происхождения трансграничных воздействий, процедура ОВОС проводится как внутри страны, так и с затрагиваемыми сторонами параллельно. Например, в случае строительства новых объектов на Каспии, материалы ОВОС направляются в местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц и заинтересованные государственные органы, а также параллельно в уполномоченные органы затрагиваемых сторон.Срок проведения ОВОС в трансграничном контексте с учетом консультаций с органами затрагиваемых сторон, определенный протоколом ОВОС и п.7 ст.81 Экологического кодекса Республики Казахстан, составляет около 6 месяцев», - добавил Сериккали Брекешев.

Было отмечено, что окончательное решение по вопросам, поднятым на общественных слушаниях, принимает уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при необходимости с привлечением заинтересованных государственных и негосударственных органов.

«Протокол согласован без замечаний с заинтересованными государственными органами, не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий», - заверил глава Минэкологии.

Сенаторы проголосовали за ратификацию протокола.