Сенат РК принял поправки о новых пособиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената отмечено, что законопроект разработан в целях реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года и предусматривает внесение поправок в 16 законодательных актов Республики Казахстан.

Поправки в Трудовой кодекс Республики Казахстан предусматривают исключение норм, ограничивающих применение труда женщин, а также не допускающих женщин на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда, в целях обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в сфере труда.

Поправка в Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» предусматривает сохранение очередности на получение жилья семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, которые не получили жилье до достижения им 18-летнего возраста.

В Законе Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» устанавливается права детям-инвалидам на одновременное получение государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. В целях обеспечения доступности детям-инвалидам права на получения пособия, возраст детей-инвалидов, имеющих право на получение пособия снижен с 16 до 7 лет. Уточняются сроки выплаты пособия при переосвидетельствовании трудоспособности. Внесены изменения в размеры месячных пособий по инвалидности.

Поправки в Закон Республики Казахстан «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан» предусматривают введение нового понятия «лицо, осуществляющее уход», к которому относится физическое лицо, непосредственно осуществляющее уход за инвалидом первой группы, независимо от родственной связи с ним. Лицо, осуществляющее уход наделяется правом на получение пособия в размере 1,4 прожиточного минимума. При этом инвалид 1 группы и лицо, осуществляющее уход, должны проживать в одном населенном пункте. Внесены уточнения в общий порядок назначения пособия, в том числе лицу, осуществляющему уход.

Поправками в Закон Республики Казахстан «О государственной адресной социальной помощи» предусматривается предоставление гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей и оказание специальных социальных услуг через портал социальных услуг. В Закон вводится новая статья, регулирующая возмещение стоимости гарантированного социального пакета, предусматривающая право малообеспеченным семьям на возмещение стоимости услуг гарантированного социального пакета, но не более размера гарантированной суммы. Также вводится статья «Портал социальных услуг», регулирующая деятельность поставщиков гарантированного социального пакета на портале социальных услуг.

Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» дополняется новыми определениями понятий «индивидуальный помощник», «реабилитация», «специалист жестового языка».

Компетенция Правительства Республики Казахстан дополняется новыми полномочиями по утверждению национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан и порядка оценки потребностей инвалида согласно классификатору, технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых инвалидам.

Компетенция уполномоченного органа в области социальной защиты населения дополняется полномочиями по разработке и утверждению:

- правил использования портала социальных услуг;

- правил предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

- правил обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, включая сроки их замены;

- методики определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, приобретаемых инвалидами через портал социальных услуг;

- правил допуска поставщиков товаров и (или) услуг на портал социальных услуг, их регистрации или снятия с регистрации на портале социальных услуг.

Законопроект предусматривает разработку индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Инвалиды наделяются правом на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.

Законопроектом устанавливаются требования к поставщикам товаров и (или) услуг на портале социальных услуг. Регламентируются процедуры регистрации (снятия с регистрации) на портале социальных услуг поставщиков товаров и (или) услуг. Вносится новая статья, регулирующая обеспечение инвалидов товарами и (или) услугами, приобретаемыми через портал социальных услуг.

В Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» вносятся изменения в виды государственных пособий семьям, имеющим детей. Лица, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени будут иметь право на получение пособия многодетной матери.

Поправками в Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» предусматривается выбор субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги через портал социальных услуг лицами (семьями), имеющими стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и (или) умственными возможностями, а также неспособными к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, вследствие перенесенной болезни и (или) инвалидности.

В Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» в целях исключения правового пробела в вопросах пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур за выслугу лет вносятся поправки, устанавливающие размер пенсионных выплат на дату увольнения со службы с учетом ежегодных повышений, произведенных в порядке, установленном пенсионным законодательством Республики Казахстан.

Поправки в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» предусматривают включение в стаж участия в пенсионной системе периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент «0» к ставкам обязательных пенсионных взносов, а также периоды получения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий.

Кроме того, в рамках законопроекта предполагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.

Также предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на портал социальных услуг. Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.

Принятие законопроекта предполагает решение актуальных вопросов обеспечения государством базовых социальных гарантий, включая социальную поддержку инвалидов, адресную социальную помощь и пенсионное обеспечение.