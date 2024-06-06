Сенат РК одобрил законопроект по вопросам поддержки ВИЭ

Депутаты Сената РК на пленарном заседании палаты в двух чтениях одобрили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечено в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, целью закона является совершенствование действующего законодательства по использованию возобновляемых источников энергии.

Законом вводится понятие «маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии» с мощностью до 200 киловатт в целях стимулирования использования технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) среди населения, малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств.

Также уточнятся понятие «нетто-потребитель» – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии от маломасштабного объекта по использованию возобновляемых источников энергии.

В рамках Закона нетто-потребителям предоставляется право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в связи с осуществлением деятельности по выработке электроэнергии или тепловой энергии, или продаже электроэнергии, произведенной объектом ВИЭ.

Также на законодательном уровне закрепляются обязательства энергоснабжающей организации по покупке электроэнергии у нетто-потребителей, а также энергопередающих организаций в подключении нетто-потребителей к электрическим сетям.

Предусматривается освобождение нетто-потребителей от уплаты за передачу электрической энергии, а также предоставлено право продажи электрической энергии по предельному тарифу малым гидроэлектростанциям (до 10 МВт).

Законом предусматривается кредитование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения и электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности, за счет бюджетных средств.