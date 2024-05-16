Сенат РК одобрил ратификацию договора с КНР об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Депутаты Сената РК на пленарном заседании палаты одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечено в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, целью Закона является повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Задачей закона является ратификация протокола, подписанного министрами иностранных дел Республики Казахстан и Китайской Народной Республики 17 мая 2023 года в городе Сиань, в ходе визита Главы государства в Китайскую Народную Республику.

Протоколом предусматриваются уточнение функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон.

Ожидаемыми результатами закона являются дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая.

При ратификации протокола его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.