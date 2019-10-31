-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:43
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:51
-
-
-
Сенат РК объявил о начале конкурсов для журналистов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 ноября Сенат Парламента Республики Казахстан объявляет старт конкурса на лучшее журналистское расследование по материалам Сената и конкурса экологической журналистики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
«Инициатива проведения конкурсов принадлежит председателю Сената Дариге Назарбаевой. Глава Сената выступила с нею на мероприятии, приуроченном ко Дню работников средств массовой информации в июне этого года. Цель конкурсов – популяризация и повышение престижа профессии журналист, развитие жанра «журналистское расследование», совершенствование законодательства в сфере экологии, поощрение журналистов», - говорится в распространенном сообщении.
К участию приглашаются журналисты, штатные и внештатные сотрудники республиканских и региональных телеканалов и газет, интернет-изданий и радио, блогеры.
Победители получат ценные призы и почетные грамоты.
С правилами проведения конкурсов можно ознакомиться на сайте Сената Парламента в разделе «Для СМИ». Телефоны для справок: 747 239, 747 240 (пресс-служба Сената).
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 октября
- Законопроект по упрощению получения госуслуг рассмотрит Сенат
- Сенат запустил мобильное приложение
- Димаш Кудайберген станет гостем программы «Вечерний Ургант»
- Аскар Шакиров принял участие в Европейской конференции председателей парламентов
- Какие газеты и журналы больше всего читают казахстанцы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана