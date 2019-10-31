Сенат РК объявил о начале конкурсов для журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 ноября Сенат Парламента Республики Казахстан объявляет старт конкурса на лучшее журналистское расследование по материалам Сената и конкурса экологической журналистики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Инициатива проведения конкурсов принадлежит председателю Сената Дариге Назарбаевой. Глава Сената выступила с нею на мероприятии, приуроченном ко Дню работников средств массовой информации в июне этого года. Цель конкурсов – популяризация и повышение престижа профессии журналист, развитие жанра «журналистское расследование», совершенствование законодательства в сфере экологии, поощрение журналистов», - говорится в распространенном сообщении.

К участию приглашаются журналисты, штатные и внештатные сотрудники республиканских и региональных телеканалов и газет, интернет-изданий и радио, блогеры.

Победители получат ценные призы и почетные грамоты.

С правилами проведения конкурсов можно ознакомиться на сайте Сената Парламента в разделе «Для СМИ». Телефоны для справок: 747 239, 747 240 (пресс-служба Сената).