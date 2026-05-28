Сенат ратифицировал соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС

Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил сенатор Бекбол Орынбасаров, документ направлен на модернизацию транспортно-логистической системы Казахстана и государств-участников ЕАЭС.

По его словам, соглашение предусматривает глубокую цифровизацию и стандартизацию таможенных процедур, что позволит устранить административные барьеры на границах и повысить эффективность транзитных перевозок.

— Ратификация данного соглашения формирует качественно новые, транспарентные и стабильные правила игры для всех участников рынка, что позволит максимально эффективно реализовать транзитный потенциал страны и укрепить позиции Казахстана как ключевого сухопутного моста на евразийском пространстве, — отметил депутат.

Документ предусматривает внедрение единой транзитной декларации в электронном формате, переход на электронное декларирование и единый порядок проведения таможенных операций.

Также соглашением вводится обязательное применение навигационных пломб для отслеживания грузов в режиме реального времени на территории стран Союза и третьих государств. По словам сенатора, это позволит минимизировать риски хищения и подмены грузов.

Кроме того, предусмотрен механизм единого обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, который будет действовать на всем маршруте следования груза. Это исключит необходимость повторного внесения платежей в каждой транзитной стране и снизит финансовую нагрузку на бизнес.

Как отметил Бекбол Орынбасаров, благодаря автоматизации процессов и взаимному признанию решений таможенных органов время обработки грузов может сократиться с нескольких часов до 30 минут, а логистические издержки бизнеса — снизиться на 15–30%.

В Сенате также подчеркнули, что реализация соглашения окажет положительное влияние не только на транспортную отрасль, но и на развитие малого и среднего бизнеса вдоль международных транспортных коридоров, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

Закон направлен на подпись Главе государства.

