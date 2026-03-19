Сенат ратифицировал соглашение о займах Всемирного банка на инфраструктурные проекты

Документ предусматривает расширение сотрудничества между Правительством Казахстана и такими структурами, как Международный банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.

Ожидается, что это снизит нагрузку на бюджет за счет привлечения внешнего финансирования и перераспределения расходов на социально значимые направления.

– Соглашение создает условия для привлечения льготного финансирования на длительные сроки под государственную гарантию, в том числе для субъектов квазигосударственного сектора, без увеличения государственного долга. Привлечение займов под госгарантию является альтернативным источником финансирования крупных проектов. Согласование таких займов занимает меньше времени, что способствует ускорению реализации этих проектов, – отметил сенатор Сергей Карплюк.

По его словам, привлекаемое грантовое финансирование планируют направить на инфраструктуру, аграрный сектор, МСБ, здравоохранение и образование, а также на цифровое развитие, энергоэффективность и макроэкономическую устойчивость.

Кроме того, в ходе реализации проектов, в сфере закупок, антикоррупционных, экологических, социальных стандартов и норм раскрытия информации, будут применяться Политики и Правила Всемирного Банка.

