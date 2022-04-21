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Сенат ратифицировал условия и порядок размещения Тюркской академии

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2022, 11:08
Сенат ратифицировал условия и порядок размещения Тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект предусматривает ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии, совершенного 16 ноября 2020 года.

«Академия занимается научно-исследовательской работой, изданием книг и журналов, проводит международные форумы и конференции для выдающихся ученых тюркских стран, ведет научную работу по тюркологии. Принимая во внимание важность укрепления сотрудничества со странами-участницами организации тюркоязычных государств и повышения роли Казахстана в тюркском мире, прошу поддержать данный законопроект», - сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

По его словам, соглашение о создании Тюркской академии подписано 23 августа 2012 года в городе Бишкеке в ходе 2-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Республика Казахстан ратифицировала соглашение 15 октября 2014 года.

Министерством иностранных дел Республики Казахстан 28 августа 2014 года Тюркская академия зарегистрирована и аккредитована как международная организация.

Целью законопроекта является регламентирование порядка взаимодействия между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией. Соглашение предусматривает определение статуса, привилегий, иммунитета, правосубъектности, правоспособности, использования недвижимости и правового статуса персонала Тюркской академии в период деятельности в Республике Казахстан.

Ратификация соглашения обеспечит дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами-участниками Совета тюркоязычных государств и повышения роли Республики Казахстан в тюркском мире.

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