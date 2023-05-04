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Сенат ратифицировал соглашение стран Таможенного союза об онлайн-сертификатах

Автор:  
Анеля Касымова
4 Мая 2023, 12:39
Сенат ратифицировал соглашение стран Таможенного союза об онлайн-сертификатах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ был подписан в Москве в апреле 2022 года. По словам вице-министра финансов РК Ержана Биржанова, Соглашение принималось для того, чтобы развить транзитный потенциал Казахстана и стран Таможенного союза ЕАЭС.

«Суть такова, что предусмотрены льготы в части внесения обеспечения по уплате таможенных пошлин, то есть если раньше перевозчики должны были вложить полностью 100%, то в данном Соглашении предусматриваются льготы – снижение до 20%. Вводится понятие «генеральное обеспечение». Если раньше перевозчики оформляли на каждый груз отдельное обеспечение, то сейчас можно будет оформить одно обеспечение и далее в электронной форме в онлайн-режиме на каждую перевозку можно оформлять сертификат. И если генеральное обеспечение оформлено в нашей стране, то оно может действовать и в странах Союза», – пояснил он в кулуарах заседания Сената.

Депутаты считают, что ратификация Соглашения будет способствовать развитию транзитного потенциала Евразийского экономического союза, позволит снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности при совершении транзитных перевозок. Также, по мнению сенаторов, это даст возможность бизнесу участвовать в развитии и становлении института поручительства, который, в свою очередь, улучшает условия для перевозчиков при перевозке товаров.


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