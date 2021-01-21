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    12:16, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Сенат ратифицировал соглашение стран СНГ о взаимодействии на случай ядерной аварии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект РК «О ратификации Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий» принял Сенат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев, представляя документ в Сенате, ратификация соглашения даст возможность оперативному предоставлению информации и помощи между государствами-участниками СНГ в случае возникновения ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации.

    «Соглашение направлено на повышение оперативности и продуктивности взаимодействия между уполномоченными (компетентными) органами государств-участников СНГ, своевременного реагирования на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях. Проект Соглашения одобрен на заседании Экономического совета СНГ 14 июня 2018 года и подписан Премьер-Министром Республики Казахстан 2 ноября 2018 года в Астане (ныне Нур-Султан - прим. автора) в рамках заседании Совета глав правительств СНГ. Участниками Соглашения являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан», - сказал Нурлан Ногаев на пленарном заседании палаты.

    Данное Соглашение позволит упростить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

    «Согласно Закону Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии» в случае возникновения трансграничных аварий или инцидентов в области использования атомной энергии уполномоченный орган совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты принимает меры по оповещению и реагированию в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан», - отметил министр энергетики.


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