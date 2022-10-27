Сенат ратифицировал соглашение, препятствующее распространению несоответствующей продукции в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в указанной сфере», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заключение данного Соглашения прямо предусмотрено статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе. Соглашением предусмотрены взаимодействие органов контроля стран ЕАЭС, порядок рассмотрения споров при несогласии с результатами государственного контроля в целях недопущения создания барьеров во взаимной торговле, взаимодействие органов госконтроля через информационную систему», - пояснил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

В целом, как отметил глава Минторговли, ратификация Соглашения направлена на недопущение распространения несоответствующей продукции в странах ЕАЭС.

«В Соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем, его ратификация не повлечет изменений в Законы Республики Казахстан», - добавил Серик Жумангарин.