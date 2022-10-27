Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенат ратифицировал соглашение, препятствующее распространению несоответствующей продукции в ЕАЭС

Автор:  
Серик Сабеков
27 Октября 2022, 13:05
Сенат ратифицировал соглашение, препятствующее распространению несоответствующей продукции в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в указанной сфере», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заключение данного Соглашения прямо предусмотрено статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе. Соглашением предусмотрены взаимодействие органов контроля стран ЕАЭС, порядок рассмотрения споров при несогласии с результатами государственного контроля в целях недопущения создания барьеров во взаимной торговле, взаимодействие органов госконтроля через информационную систему», - пояснил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

В целом, как отметил глава Минторговли, ратификация Соглашения направлена на недопущение распространения несоответствующей продукции в странах ЕАЭС.

«В Соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем, его ратификация не повлечет изменений в Законы Республики Казахстан», - добавил Серик Жумангарин.


Сенат   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах