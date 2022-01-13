Сенат ратифицировал соглашение, позволяющее открыть прямое авиасообщение между Казахстаном и США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, 30 декабря 2019 года во исполнение поручений Елбасы, Президента Республики Казахстан, реализации 73-го шага Плана нации – 100 конкретных шагов и протокола Совета безопасности Республики Казахстан, было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении.

«Проект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан».

Основной целью Соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, в том числе с финансовыми центрами для продвижения Международного финансового центра Астана», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Было отмечено, что согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках Соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок.

Данное Соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.

С ноября 2021 года были проведены заседания с комитетами Сената Парламента Республики Казахстан, где обсуждался и был одобрен Законопроект о ратификации Соглашения.

По словам главы МИИР РК, принятие закона о ратификации Соглашения не повлечет со стороны Республики Казахстан дополнительных бюджетных затрат и обязательств и направлен на повышение транспортной доступности Республики Казахстан.