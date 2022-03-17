Сенат ратифицировал Соглашение по обмену персональными данными в рамках СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат принял Закон «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными (далее – Соглашение) совершено 18 декабря 2020 года с использованием видеоконференцсвязи.

Целью Соглашения является создание правовых основ сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств по оказанию взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными: о наличии (отсутствии) гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и т.д.

В рамках Соглашения создаются дополнительные условия по подтверждению личности человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, а также, по установлению места проживания человека за границей.

Компетентным органом ответственным за реализацию настоящего Соглашения от Республики Казахстан определено Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит ратификации.

Постоянные комитеты Сената Парламента Республики Казахстан по законопроекту замечаний и предложений не имеют.