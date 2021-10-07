Сенат ратифицировал соглашение о создании системы связи вооруженных сил стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе пленарного заседания Сената депутаты приняли проект закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель министра обороны Дарын Туяков, соглашение подписано шестью государствами-участниками.

Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которого являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной форме, созданных в формате СНГ.

«В целях обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченного органа стороны могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников настоящего соглашения в соответствии с нормативными правовыми актами участников настоящего соглашения, регулирующими отношения, связанными с оказанием услуг связи для нужд обороны и обеспечения безопасности», - сказал Дарын Туяков на пленарном заседании Сената.

Также соглашение предусматривает обеспечение выполнения требований к связи, необходимое для совместимости с национальными системами связи общего пользования и сетями связи специального назначения.

«Создаваемая на основе единых технических подходов и приоритетного оснащения современной военной техникой и оборудованием совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств», - отметил замминистра обороны.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

Ранее депутаты Сената одобрили проект закона «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств».