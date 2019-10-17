Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны с Арменией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности отмечено, что соглашение подписано 12 сентября в Алматы между Правительством РК и Правительством Армении в целях развития двухстороннего сотрудничества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предметом соглашения является взаимодействие двух стран в области гражданской обороны, предупреждения природных и техногенных рисков, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов гражданской обороны по оказанию добровольной и взаимной помощи в случаях аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Соглашением также регламентированы формы сотрудничества, условия и виды оказания помощи, порядок руководства работой по оказанию помощи и другие вопросы, связанные с пересечением государственной границы, возмещением расходов, причинением ущерба и финансированием оказываемой помощи.