Сенат ратифицировал Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат принял Закон «О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью законопроекта является формирование единых принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации среди стран-членов Содружества независимых государств.

«Это реализуется через следующие инструменты. Первое - исключительным правом распространять стандарты наделяется только одна организация. Это может быть национальный орган по стандартизации или уполномоченная им организация. В некоторых странах Содружества независимых государств право распространять стандарты имеют разные организации. У нас данная проблема решена», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на пленарном заседании Сената.

Он напомнил, что в принятом два года назад Законе РК «О стандартизации» данное право закреплено за Казахстанским институтом стандартизации и метрологии.

«Второе. Обеспечение на законодательном уровне государствами-членами Содружества независимых государств защиты от несанкционированного распространения межгосударственных стандартов. Наше национальное законодательство не предусматривает меры при выявлении таких фактов. В этой связи мы подготовили свои предложения по введению административных штрафов за несанкционированное распространение стандартов. Предложения направили в Министерство юстиции для учета при формировании централизованного пакета изменений в административный кодекс», - отметил министр.

По его словам, у некоторых стран такая практика уже есть.

«К примеру, в Республике Беларусь за нарушения предусмотрены штрафы, а деятельность отнесена к незаконной. Третье - координация взаимодействия будет осуществляться централизованно через Бюро по стандартам. Такой подход направлен на обеспечение централизованного учета реализуемых межгосударственных стандартов, легальности их использования и востребованности. На сегодня большинство стран – Российская Федерация, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова и Республика Узбекистан, подписавшие Соглашение, – завершили внутригосударственные процедуры», - сообщил министр.

Ратификация данного соглашения обеспечит решение следующих вопросов:

- для государства – создаст правовую основу для легитимной продажи межгосударственных стандартов, их адаптацию к современным реалиям;

- для бизнеса – снизит издержки. Повысит уровень применения межгосударственных стандартов для технических регламентов Союза.