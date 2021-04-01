РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Сенат ратифицировал Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат принял Закон «О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Целью законопроекта является формирование единых принципов распространения документов по межгосударственной стандартизации среди стран-членов Содружества независимых государств.

    «Это реализуется через следующие инструменты. Первое - исключительным правом распространять стандарты наделяется только одна организация. Это может быть национальный орган по стандартизации или уполномоченная им организация. В некоторых странах Содружества независимых государств право распространять стандарты имеют разные организации. У нас данная проблема решена», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на пленарном заседании Сената.

    Он напомнил, что в принятом два года назад Законе РК «О стандартизации» данное право закреплено за Казахстанским институтом стандартизации и метрологии.

    «Второе. Обеспечение на законодательном уровне государствами-членами Содружества независимых государств защиты от несанкционированного распространения межгосударственных стандартов. Наше национальное законодательство не предусматривает меры при выявлении таких фактов. В этой связи мы подготовили свои предложения по введению административных штрафов за несанкционированное распространение стандартов. Предложения направили в Министерство юстиции для учета при формировании централизованного пакета изменений в административный кодекс», - отметил министр.

    По его словам, у некоторых стран такая практика уже есть.

    «К примеру, в Республике Беларусь за нарушения предусмотрены штрафы, а деятельность отнесена к незаконной. Третье - координация взаимодействия будет осуществляться централизованно через Бюро по стандартам. Такой подход направлен на обеспечение централизованного учета реализуемых межгосударственных стандартов, легальности их использования и востребованности. На сегодня большинство стран – Российская Федерация, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова и Республика Узбекистан, подписавшие Соглашение, – завершили внутригосударственные процедуры», - сообщил министр.

    Ратификация данного соглашения обеспечит решение следующих вопросов:

    - для государства – создаст правовую основу для легитимной продажи межгосударственных стандартов, их адаптацию к современным реалиям;

    - для бизнеса – снизит издержки. Повысит уровень применения межгосударственных стандартов для технических регламентов Союза.


    Теги:
    Сенат Закон и право Парламент СНГ Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!