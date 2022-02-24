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Сенат ратифицировал Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации в рамках ЕАЭС

24 Февраля 2022 11:17
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Сенат ратифицировал Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С момента формирования Евразийской экономической комиссии как постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС прошло почти 10 лет. За этот период для государств-членов ЕАЭС обеспечены благоприятные условия для функционирования единой политики в части совершенствования антимонопольного законодательства», - отметил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин представляя законопроект.

Спикер пояснил, что комиссия в рамках реализации своих полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках (рассмотрение заявлений, проведение расследований и рассмотрение дел) запрашивает и получает необходимую информацию, в том числе конфиденциальную от органов государственной власти, юридических и физических лиц, за исключением информации относящейся к государственной тайне.

Данное Соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников Комиссии за ее разглашение при получении конфиденциальной информации.

Соглашение подписано 12 ноября 2014 года Республикой Казахстан совместно с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Кыргызская Республика и Республика Армения позже присоединились к Соглашению.

Ратифицируемый Протокол направлен на приведение текста Соглашения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе путем внесения изменений редакционного характера (к примеру, слова «Стороны» меняют на «государства-члены», «единые» меняют на «общие», «сотрудники» на «должностные лица и сотрудники» и т.д.).

«Таким образом, ратификация и принятие Протокола позволит обеспечить полную реализацию полномочий Евразийской экономической комиссии по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС», - заключил Серик Жумангарин.

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#Сенат   #ЕАЭС  
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Автор:

Серик Сабеков

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