Сенат ратифицировал Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента формирования Евразийской экономической комиссии как постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС прошло почти 10 лет. За этот период для государств-членов ЕАЭС обеспечены благоприятные условия для функционирования единой политики в части совершенствования антимонопольного законодательства», - отметил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин представляя законопроект.

Спикер пояснил, что комиссия в рамках реализации своих полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках (рассмотрение заявлений, проведение расследований и рассмотрение дел) запрашивает и получает необходимую информацию, в том числе конфиденциальную от органов государственной власти, юридических и физических лиц, за исключением информации относящейся к государственной тайне.

Данное Соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников Комиссии за ее разглашение при получении конфиденциальной информации.

Соглашение подписано 12 ноября 2014 года Республикой Казахстан совместно с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Кыргызская Республика и Республика Армения позже присоединились к Соглашению.

Ратифицируемый Протокол направлен на приведение текста Соглашения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе путем внесения изменений редакционного характера (к примеру, слова «Стороны» меняют на «государства-члены», «единые» меняют на «общие», «сотрудники» на «должностные лица и сотрудники» и т.д.).

«Таким образом, ратификация и принятие Протокола позволит обеспечить полную реализацию полномочий Евразийской экономической комиссии по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС», - заключил Серик Жумангарин.