Сенат ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената ратифицировали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на пленарном заседании палаты сенатор Мурат Бактиярулы, договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года закрепил нормы, которые создали условия для свободного движения трудовых ресурсов на всей территории интеграционного объединения и комфортного осуществления трудовой деятельности.

«В целях урегулирования вопросов пенсионного обеспечения трудящихся стран Договором предусмотрена разработка отдельного международного договора между государствами-членами. В этой связи, государствами-членами Евразийского экономического союза разработано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза», - сказал Мурат Бактиярулы.

Было отмечено, что проектом закона предусматривается ратификация подписанного Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза.

«Что касается непосредственно самого Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза, то его основной целью является: формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, решение вопросов, связанных с назначением и экспортом пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между государствами-членами», - пояснил Мурат Бактиярулы.

По его словам, на сегодняшний день в государствах-членах действуют разные пенсионные системы. К примеру, в Республике Беларусь нет накопительной системы. Накопительные системы Казахстана, России, Армении различны.

Отличия имеются и в подходах к финансированию пенсионных систем и распределению пенсионных средств. Кроме того, системы пенсионного обеспечения отличаются структурно: по пенсионному возрасту, размерам, трудовому стажу, источникам пенсионных отчислений и другим параметрам. Право на пенсионное обеспечение предусмотрено только для постоянно проживающих граждан, осуществляющих трудовую деятельность.

По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, численность граждан государств-членов, прибывших в Казахстан, и в отношении которых при постановке на учет по месту пребывания указана цель въезда «Работа» за 2019 год составила более 25,4 тыс. человек. Наших же граждан РК в странах ЕАЭС за 2019 год работало более 136 тысяч человек.

В настоящее время для постоянно проживающих граждан вопросы пенсионного обеспечения урегулированы. Для трудящихся, пребывающих из стран Евразийского экономического союза с целью «на работу», вопросы пенсионного обеспечения остаются неурегулированными. Так, в Казахстане и Кыргызстане обязательные пенсионные взносы в пенсионную систему за данную категорию граждан не уплачиваются. В Армении, Беларуси и России за таких граждан взносы в пенсионную систему уплачиваются, но пенсия за этот период все равно не назначается (деньги остаются в Фондах).

Вступление Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭС в силу позволит урегулировать проблемные вопросы в сфере пенсионного трудящихся.

В частности, будут обеспечены равные права трудящихся с гражданами государства трудоустройства; каждое государство будет платить пенсию за периоды стажа работы (сформированные права) на своей территории; каждое государство-член будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством; будет урегулирован вопрос экспорта пенсий.

Статьей 10 Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭС предусматривается, что его реализация будет осуществляться в соответствии с Порядком взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами государств-членов в сфере пенсионного обеспечения и Евразийской экономической Комиссией, утверждаемым Советом Комиссии.

В настоящее время Комиссией совместно с уполномоченными и компетентными органами Сторон практически закончена работа по разработке этого документа.

В Республике Казахстан компетентным органом по реализации Соглашения определен Единый накопительный пенсионный фонд.

В рамках Соглашения предусматривается, что трудящимся мигрантам в Республике Казахстан будут осуществляться пенсионные выплаты из накопительной пенсионной системы в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством.

Следует отметить, что Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭС содержит переходные положения, предусматривающие, что за стаж работы, приобретенный до вступления в силу Соглашения, пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств-членов и Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, а для Республики Беларусь и Российской Федерации – Договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года.

То есть нормы Соглашения будут распространяться только на стаж работы, приобретенный трудящимся в период после вступления в силу Соглашения.

Вступление в силу Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов станет следующим этапом развития евразийской интеграции, создаст условия для устойчивого развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках Союза и будет способствовать повышению уровня социальной защищенности наших граждан, а также других стран - участниц ЕАЭС.

После вступления в силу Соглашения наши граждане в полной мере будут иметь право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности на территориях государств-членов.