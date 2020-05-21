Сенат ратифицировал соглашение о механизме прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат ратифицировал соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя документ на пленарном заседании палаты Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, что Соглашение подписано 29 мая 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Нур-Султане главами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Основными целями Соглашения являются обеспечение эффективного контроля за оборотом товаров, выявление незаконного оборота, исключение условий для уклонения от уплаты налогов, увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в бюджет», - сказал он.

Глава минфина пояснил, что положения Соглашения регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Советом Евразийской экономической комиссии.

«Каждое государство должно будет создать Национальную систему прослеживаемости, а также обеспечить контроль за оформлением налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документов. Без такого оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза будет запрещено», - Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, Соглашением определены требования по обмену информацией по прослеживаемости между государствами-членами ЕАЭС. Такой обмен будет осуществляться на регулярной основе посредством интегрированной информационной платформы ЕАЭС.

Внедрение механизма прослеживаемости оборота товаров будет осуществляться поэтапно.

После ратификации Соглашения каждое государство-член ЕАЭС в течение 120 календарных дней должно определить органы государственной власти, ответственные за координацию и реализацию механизма прослеживаемости.

По истечению 12 месяцев с даты вступления Соглашения в силу будет запущен пилотный проект.

По результатам пилотного проекта будет принято решение о переходе к постоянному функционированию системы прослеживаемости.

Реализация Соглашения не потребует выделения средств из республиканского бюджета.