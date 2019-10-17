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Сенат ратифицировал соглашение между РК и Северным инвестиционным банком

17 Октября 2019 14:12
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Сенат ратифицировал соглашение между РК и Северным инвестиционным банком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон о ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Данное соглашение было подписано в Хельсинки 16 октября 2018 года.

Представляя законопроект, министр национальной экономики Руслан Даленов отметил, что Соглашение позволяет открыть деятельность Северного инвестиционного банка для финансирования инвестиционных проектов в Республике Казахстан.

Северный инвестиционный банк был основан в 1975 году и является многосторонним банком развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Штаб-квартира находится в Хельсинки.

Уставный капитал Северного инвестиционного банка составляет 6 млрд. 142 млн. евро, который формируется платежами стран-членов (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция).

Общий кредитный портфель Северного инвестиционного банка в 2018 году составил 19,1 млрд. евро. Займы предоставляются сроком до 25 лет.

Согласно стратегии Северного инвестиционного банка, порядка 20% кредитного портфеля предоставляются странам, не являющимся его постоянными членами.

«Основными направлениями финансирования Северного инвестиционного банка являются энергетика, «зеленая экономика», телекоммуникация, транспорт, различные отрасли промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение, малый и средний бизнес», - уточнил Руслан Даленов.

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Ключевые слова: Банки, Сенат,
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Автор:

Серик Сабеков

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