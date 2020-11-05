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Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Беларусью в области миграции

5 Ноября 2020 10:58
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Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Беларусью в области миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали соглашение между Казахстаном и Беларусью о сотрудничестве в области миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты отметил, что документ был подписан 25 октября 2019 года в Нур-Султане. Соглашение даст возможность обмена информацией о гражданстве, борьбы с незаконной миграцией.

«Если конкретно, то даст возможность обмена статистической информацией, получения персональной информации о гражданах, обмена опытом правительств двух стран и оказания друг другу практической помощи», - сказал министр.

По словам Ерлана Тургумбаева, ратификация соглашения также позволит определять правовой статус граждан Казахстана и Беларуси.

«На сегодняшний день министерством утверждено 23 международных соглашения, еще девять на стадии подготовки. В результате данного соглашения улучшится обмен информацией, будет решен вопрос возврата лиц в другие страны, будет определен срок пребывания иностранцев в Казахстане и не допущено двойное гражданство. Договор не приведет к отрицательным социально-экономическим правовым последствиям, не потребует дополнительных средств», - добавил глава МВД.


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#Борьба с преступностью   #Сенат   #Беларусь   #МВД РК  
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Серик Сабеков

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