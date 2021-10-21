Сенат ратифицировал протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат принял закон «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», одобренном Мажилисом Парламента РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наличие крупнейших запасов углеводородного сырья в Каспийском море актуализирует вопрос о сохранении экологии и биоресурсов водоема. Основной целью Протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря», - отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК на пленарном заседании Сената.

Сериккали Брекешев отметил, что протокол направлен на использование или способствование использования НДТ и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне. Также протокол направлен на создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников, проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

«Протоколом определен перечень видов деятельности, которые могут оказать воздействие на морскую среду, а также перечень критериев, способствующих определению значительного трансграничного воздействия. Имплементация Протокола предусмотрена в новом Экологическом кодексе РК, которая также включает реализацию международных, региональных и трансграничных программ по охране окружающей среды. Механизм реализации Протокола осуществляется посредством исполнения норм Экологического кодекса. В соответствии с Конвенцией Стороны своим национальным законодательством содействуют участию органов местной власти и общественности в мероприятиях, необходимых для защиты морской среды и прибрежных районов Каспийского моря от загрязнения, включая оценку воздействия на окружающую среду. Также, каждая Сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - пояснил министр.

Сериккали Брекешев также попросил поддержать проект Закона.

Депутат Сената, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Дуйсенгазы Мусин также отметил, что Каспийское море является важнейшим стратегическим регионом, географическое положение делает его одним из влиятельных морей не только в Азии, но и во всем мире.

«Наличие крупнейших запасов углеводородов требует особого внимания и сегодняшней экологической обстановке Каспийского моря. Цель проекта закона – формирование правовой основы для взаимовыгодного сотрудничества прикаспийских государств, проведение комплекса мер по защите и сохранению Каспийского моря. Законопроект определяет принятие совместных мер пяти прикаспийских государств по предотвращению и загрязнению Каспийского моря, а также предусматривает дальнейшее совершенствование совместных сторон действий по поддержанию экологического благополучия уникальной морской экватории», - пояснил депутат.

По его словам, проект закона, безусловно, будет способствовать многостороннему сотрудничеству сторон по урегулированию комплексных вопросов, касающихся безопасности и процветания экосистемы региона.

После обсуждения и голосования депутатов спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил о том, что Сенат принял закон «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

«Принятый сегодня закон предусматривает решение отдельных вопросов в сфере экологии Каспийского моря. Настоящий международный договор формирует правовую основу для реализации совместных мероприятий по защите морской окружающей среды. Надеемся, что в дальнейшем данный документ еще больше расширит межгосударственное сотрудничество в этом направлении», - добавил Маулен Ашимбаев.