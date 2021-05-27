Сенат ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, указанный протокол подписан 1 октября 2019 года в городе Ереване главами государств.

Протоколом внесены изменения в приложения № 5 и №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

«Договор вступил в силу с 1 января 2015 года, а Таможенный кодекс Евразийского экономического союза принят в 2017 году. Нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей. В связи с этим возникла необходимость внесения поправок в договор», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов.

«В настоящее время, при таможенной очистке могут уплачиваться шесть видов таможенных платежей и налогов. Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты, в частности: во-первых, минимизировать затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины; во-вторых, использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения, подтверждение таможенной стоимости, при проведении экспертизы т.д.; в-третьих, участники внешнеэкономической деятельности получат возможность использовать данные платежи для погашения образовавшейся задолженности; в-четвертых, отпадает необходимость отслеживания остатков денежных средств по каждому виду коду бюджетной классификации в отдельности», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что таможенный орган на основании обращения лица, внесшего авансовые платежи, представляет ему отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей.