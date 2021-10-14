Сенат ратифицировал  протокол о сохранении биологического  разнообразия Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат принял закон «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев представляя проект закона на пленарном заседании Сената отметил, что по итогам Пятого каспийского саммита, состоявшегося в городе Актау 12 августа 2018 года, Главами прикаспийских государств решено провести внутригосударственные процедуры согласования для вступления в силу Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. В этой связи, разработан проект Закона «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

«Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря», - пояснил Сериккали Брекешев.

В этой связи, как было отмечено, предусмотрено принятие прикаспийскими государствами следующих мер:

1. регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания;

2. контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны, их частей, а также дериватов;

3. контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, инкубации, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса;

Каждая сторона, при невозражении других сторон, может для целей настоящего Протокола выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты:

- мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения;

- мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны;

- защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.

В целях охраны районов и управление ими, Стороны принимают необходимые природоохранные меры, в том числе:

1. введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы;

2. регулирование интродукции и реинтродукции в данный район;

3. регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами;

4. регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.

«Присоединение к Протоколу определяется необходимостью участия Казахстана в сохранении биологического разнообразия, предотвращения загрязнений окружающей среды с морских судов и антропогенных источников, обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов, а также содействие многостороннему сотрудничеству государств по реализации быстрых и эффективных мер по защите морской среды Каспийского моря», - добавил Сериккали Брекешев.