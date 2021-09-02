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Сенат ратифицировал поправки в Договор о ЕЭС по передаче электроэнергии в Кыргызстан

2 Сентября 2021 11:31
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Сенат ратифицировал поправки в Договор о ЕЭС по передаче электроэнергии в Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках Договора о присоединении, подписанного 23 декабря 2014 года, Республика Кыргызстан присоединилась к Договору об Евразийском экономическом союзе. Договор ратифицирован всеми государствами-членами Союза, и 12 августа 2015 года Кыргызстан стал полноправным членом Союза. В рамках взаимного регулирования межгосударственной передачи электроэнергии на территории государств-членов Союза, со стороны Кыргызстана подготовлен Протокол. Его целью является определение методики осуществления межгосударственной передачи электроэнергии между членами Союза, в связи с присоединением Кыргызстана к Договору», – сказал вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов, представляя проект Закона.

По его словам, проект Протокола был одобрен 13 января 2017 года на заседании Совета Евразийского экономического союза. Ратификация Протокола обеспечит возможность эффективной работы энергосистем государств-членов ЕЭС, с учетом присоединения Кыргызстана к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая ценоообразование и тарифную политику.

Вице-министр также пояснил, что необходимость импорта электроэнергии возникла в Кыргызстане в связи с уменьшением стока в реках, на которых расположены гидроэлектростанции, обеспечивающие большую часть генерации электроэнергии в этой стране.


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#Внешняя политика Казахстана   #Энергетика   #Сенат   #Кыргызстан   #ЕАЭС  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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