Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенат ратифицировал пакет договоров между Казахстаном и Северной Македонией

22 Апреля 2021, 14:05
Сенат ратифицировал пакет договоров между Казахстаном и Северной Македонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы сегодня ратифицировали Договор, который будет способствовать укреплению двухстороннего сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией в области выдачи лиц и позволит странам выдавать друг другу находящихся в розыске лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Такие новеллы прописаны в Законе « О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц «. Кроме того, этот договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, отказ, отсрочку выдачи и упрощенную процедуру выдачи.

Ещё один закон, принятый сегодня, позволит взаимодействовать компетентным органам Казахстана и Северной Македонии и договариваться о передаче осуждённых лиц. В документе прописаны условия экстрадиции, обмен информацией, транзит осуждённого лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осуждённых. Нормы обозначены в принятом сенаторами Законе «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осуждённых лиц».

Для урегулирования всех организационно-правовых механизмов и реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Северной Македонией принят ещё один Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам». Также отдельные его нормы посвящены вопросам установления банковских счетов и финансовой информации, предоставления документов, материалов или предметов, обмена информацией об уголовных разбирательствах.

«Принятые сегодня законы направлены на развитие сотрудничества в правовой сфере между Казахстаном и Северной Македонией. Они формируют основу для сотрудничества по борьбе с преступностью. Соответственно, взаимодействие в процессе уголовного расследования предусматривает такие меры, как оказание всесторонней правовой помощи, задержание и экстрадиция лиц, совершивших преступные действия, а также выдача осуждённых. Это обеспечивает верховенство закона, в то же время защиту прав наших граждан за рубежом», - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, подводя итоги рассмотрения трёх законопроектов.

Озвучили сенаторы на заседании и имеющиеся депутатские запросы. Гумар Дюсембаев предложил пути решения проблем, касающихся музея под открытым небом в городище Сарайшык. Депутат Мухтар Джумагазиев высказался о нехватке кадров в ветеринарии. Депутат Нариман Турегалиев озвучил необходимость скорейшего введения в эксплуатацию системы водоснабжения Талап и Сырдарья в Кызылординской области. Сенатор Алтынбек Нухулы рассказал о своём видении развития внутреннего туризма. Талгат Мусабаев озвучил проблемы в авиационной безопасности. А Андрей Лукин озвучил запрос заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову о необходимости разработки качественно нового Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса.


Внешняя политика Казахстана   Борьба с преступностью   Сенат   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС