Сенат ратифицировал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат одобрил ратификацию Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Настоящая Конвенция формирует в государствах-членах правовую основу для выполнения соглашений, достигнутых посредством медиации при коммерческих спорах. В целом на сегодняшний день медиация является альтернативным и эффективным инструментом урегулирования коммерческих споров. В соответствии с этим Конвенция предоставляет бизнесу и инвесторам дополнительные гарантии исполнения медиационных соглашений в иных государствах», - прокомментировал принятый закон Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания Сената.

Проект закона РК «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации» представил министр юстиции Канат Мусин.

«На сегодня медиация становится все более востребованной. Граждан привлекает, что с ее помощью можно разрешить конфликт, удовлетворяя интересы обеих сторон. 7 августа 2019 года в Сингапуре Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации», - сказал министр юстиции Канат Мусин.

Как пояснил глава Минюста, цель Конвенции - признание и исполнение на территории ее государств-участников международных соглашений, достигнутых в результате медиации.

«До настоящего времени такого механизма у нас не было. Соответственно, стороны спора получают возможность обратиться в суд другой юрисдикции для признания мирового соглашения и его исполнения», - отметил министр.

«В соответствии с Конвенцией приведение в исполнение мирового соглашения осуществляется согласно национальному законодательству. Порядок исполнения соглашений по результатам медиации предусмотрен положениями Закона РК «О медиации» и Гражданского процессуального кодекса РК», - добавил он.

По словам Каната Мусина, Конвенция распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц.

«Ратификация Конвенции станет положительным шагом к совершенствованию внесудебной медиации. Она призвана стать важным инструментом содействия международной торговле и способствует осуществлению международных сделок коммерческими сторонами», - заключил министр.

В ходе пленарного заседания сенаторы одобрили проект закона.