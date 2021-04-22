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    11:13, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Сенат ратифицировал договор с Северной Македонией о передаче осужденных

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат принял Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ»

    За принятие данного законопроекта депутаты проголосовали на пленарном заседании палаты.

    Как отмечено в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, Договор между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осужденных лиц, подписан сторонами 22 августа 2019 года в городе Скопье.

    Основная цель договора – укрепление правового сотрудничества между двумя странами и содействие реинтеграции в общество осужденных лиц для отбывания ими уголовного наказания в государстве, гражданами которого они являются или где они постоянно проживают.

    Договором предусмотрены порядок взаимодействия компетентных органов договаривающихся сторон в области передачи осужденных лиц, условия, последствия для стороны вынесения приговора и стороны исполнения приговора, форма и содержание запроса, обмен информацией, транзит осужденного лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осужденного лица и другое.

    Передача осужденного лица производится при условиях, если осужденное лицо является гражданином стороны исполнения приговора;

    лицо осуждено за такое деяние, которое по законам стороны исполнения приговора также является преступлением;

    во время, когда получен запрос о передаче, судебное решение, вынесенное в отношении осужденного лица, является окончательным и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее шести месяцев;

    имеется письменное согласие на передачу осужденного лица или его законного представителя в силу возраста, физического или психического состояния осужденного лица;

    обе стороны согласны на передачу.

    В исключительных случаях стороны могут согласиться о передаче, даже если срок, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет меньше чем шесть месяцев.

    Договором определяются Центральные органы для взаимодействия друг с другом, от Казахстана - Генеральная прокуратура, от Республики Северная Македония - Министерство юстиции.

    Ратификация договора позволит обеспечить права казахстанских граждан на защиту и покровительство за ее пределами, гарантированной пунктом 2 статьи 11 Конституции Республики Казахстан.



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