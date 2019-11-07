Сенат ратифицировал договор об экстрадиции между Казахстаном и Украиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя законопроект на пленарном заседании Сената, Договор регламентирует вопросы выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. По договору выдача осуществляется, если за совершение преступления в обеих странах предусмотрено лишение свободы не менее 1 года.

Кроме того, в договоре также предусмотрены основания для отказа к выдаче.

«Если деяние, рассматриваемое в одной стороне как преступление, а в другой стороне таковым не является, или истекли сроки давности, запрашиваемое деяние является воинским преступлением, выдача может причинить ущерб суверенитету и национальной безопасности, может противоречить законодательству или международным обязательствам Казахстана», - пояснил Марат Ахметжанов.

Отметим, что на сегодня вопросы сотрудничества в области экстрадиции между двумя странами регламентируются Минской конвенцией, которая не запрещает заключать такие договоры.

«Кроме того, с 2014 года Украина постепенно выходит из СНГ, поэтому возникла необходимость заключения такого договора. Аналогичные двусторонние договоры имеются с 21 страной. В ближайшее время планируем подписать аналогичные договоры с Малайзией, Грецией и Кипром», - резюмировал Марат Ахметжанов.